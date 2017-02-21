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Общество

В России учредили премию за сохранение языкового многообразия

Федеральное агентство по делам национальностей учредило премию за сохранение языкового многообразия, сообщил глава ФАДН Игорь Баринов.

По его словам, в настоящий момент идет формирование экспертного совета премии, прием заявок на нее начнется в марте.

«Этой премией мы хотим поощрить людей, которые вносят особый вклад в сохранение языкового многообразия в России: это лучшие издательства, научные, общественные проекты. Мы обязательно будем обращать внимание на представителей социально ориентированного бизнеса, который вкладывает собственные средства в сохранение языков», - добавил он.

Вручение премии будет приурочено к знаковому мероприятию, сказал Баринов, но к какому именно не уточнил.

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