В псковском банке обнаружили фальшивую пятитысячную купюру
В Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла пятитысячную банкноту с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту возбудили уголовное дело.
В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - отметили в полиции.
При обнаружении поддельной купюры, получении сведений о ее изготовлении или сбыте, нужно постараться запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02.