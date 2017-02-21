В псковском банке обнаружили фальшивую пятитысячную купюру

12:21, 21 февраля 2017, ПАИ

В Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла пятитысячную банкноту с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту возбудили уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!» - отметили в полиции.

При обнаружении поддельной купюры, получении сведений о ее изготовлении или сбыте, нужно постараться запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02.