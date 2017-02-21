В Псковской области в 2016 году прошло более 2000 рейдов по проверке правил перевозки древесины

12:22, 21 февраля 2017, ПАИ

В 2016 году сотрудники лесной охраны провели более 2000 рейдов по проверке транспортных средств на наличие сопроводительного документа при транспортировке древесины. При этом более семисот рейдов проведено совместно с органами внутренних дел (полиции), сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по природопользованию и охране окружающей среды. В результате этих рейдов был составлен административный протокол по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ на индивидуального предпринимателя, который перевозил древесину без соответствующих документов.

Напомним, с 1 июля 2014 года транспортировка древесины без сопроводительного документа является нарушением законодательства. При этом требования статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации распространяются на всю древесину, транспортировка которой осуществляется на территории Российской Федерации, вне зависимости от места рубки (в лесах или за пределами лесов).

С 1 января 2015 года транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа влечет наложение административного штрафа, на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой; на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой (часть 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ).

Протоколы о таком правонарушении уполномочены составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции) и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) в пределах своих полномочий.