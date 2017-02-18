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Спорт

Псковичи примут участие в первенствах Северо-Запада по греко-римской борьбе в Калининграде и Воркуте

18 февраля в спортивном комплексе «Спарта» прошли чемпионат и первенство города Пскова по греко-римской борьбе, в которых приняли участие 102 спортсмена. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту, по итогам соревнований сформирована сборная команда региона для участия в первенствах Северо-Запада среди молодежи 23-25 февраля в Калининграде и среди юношей 17-20 марта в Воркуте.

Победителями городских состязаний среди юношей стали Иван Дербенцов (школа № 24), Александр Луппо (школа № 26), Игорь Грибов (ПТУ № 18), Виктор Зимин (школа № 4), Виктор Васильев (школа № 21), Артур Сенников (школа № 1), Дмитрий Никифоров (школа № 12), Владислав Кононов (школа № 24), Арсений Морозов (Псковский агротехнический колледж), Илья Андрейчиков (школа № 24).

Среди мужчин победу одержали Михаил Карпов (Центр спортивной подготовки), Кирилл Грибов (Псковский агротехнический колледж), Виктор Горелышев (Федерация рукопашного боя), Магамед Сайпудинов (Псковский филиал Академии ФСИН России), Пётр Шувалкин Петр (Центр спортивной подготовки) и Владимир Поляков (ДЮСШ «Лидер»). 

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