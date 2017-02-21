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Политика

67% россиян считают митинги неэффективным методом решения проблем

67% россиян считают демонстрации и акции протеста неэффективным методом воздействия на политику властей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», проведенного 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, передает «Интерфакс».

За прошедший год этот показатель вырос на 7%. Противоположной точки зрения придерживаются 20% респондентов.

Говоря о методах, с помощью которых можно добиться решения своих проблем, 16% сказали о необходимости обратиться в судебные органы. Каждый десятый считает, что для решения своих проблем нужно обратиться в средства массовой информации или в органы исполнительной власти (по 11%), или поддерживать на выборах определенные политические силы (9%).

Решать проблемы через активное участие в общественной деятельности предлагают 7% респондентов, через участие в протестных акциях - 4%. При этом 27% считает, что у россиян сейчас нет действенного метода для решения своих проблем.

54% респондентов заявили, что не поддерживают прошедшие в некоторых городах России в конце 2011 года - начале 2012 года массовые акции протеста («За честные выборы», «Марш миллионов»), а 26% - поддерживают. Затруднились ответить 20% участников опроса.

По мнению относительного большинства респондентов, эти протесты «не имели серьезного влияния на жизнь России» (35%), а лидеры оппозиции «показали свою неспособность выдвинуть идеи/программу действий, способные увлечь за собой массы и начать реформирование общества «снизу» (18%).

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