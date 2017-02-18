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Спорт

250 спортсменов приняли участие в Кубке Псковской области по фигурному катанию

17-19 февраля в Ледовом дворце прошел Кубок Псковской области по фигурному катанию на коньках. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 250 фигуристов из Владимира, Вологды, Калининграда, Великого Новгорода, Сосногорска, Северодвинска, Петрозаводска, Твери, Санкт-Петербурга, Бокситогорска и Пскова.

На соревнованиях отличились псковские фигуристы. Так, Злата Сумина завоевала первое место, Кирилл Михайлов – третье, Данил Нелипа – второе. Псковичка Валерия Зайцева, которая после короткой программы была на 2 месте, по итогам соревнований заняла четвертое, проиграв сопернице 0,01 балла.

Все участники соревнований получили грамоты и памятные призы.

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