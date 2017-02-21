В Пскове и Пушкинских Горах зафиксировали факты продажи пива подросткам

13:08, 21 февраля 2017, ПАИ

В ходе проведенных мероприятий в Пскове и Пушкинских Горах стражи порядка установили факты продажи спиртного подросткам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 20 февраля в областном центре продавец магазина по улице Алехина продала пиво несовершеннолетнему. Причем, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В Пушкинских Горах в закусочной по улице Пушкинской продавец также реализовала пиво подростку.

По данным фактам полицейские проводят проверки.