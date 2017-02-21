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В Пскове и Пушкинских Горах зафиксировали факты продажи пива подросткам

В ходе проведенных мероприятий в Пскове и Пушкинских Горах стражи порядка установили факты продажи спиртного подросткам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 20 февраля в областном центре продавец магазина по улице Алехина продала пиво несовершеннолетнему. Причем, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В Пушкинских Горах в закусочной по улице Пушкинской продавец  также реализовала пиво подростку.

По данным фактам полицейские проводят проверки. 

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