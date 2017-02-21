Пытавшийся приобрести через Интернет дизельное топливо великолучанин стал жертвой мошенников

12:56, 21 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках пытавшийся приобрести товар через Интернет стал жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, великолукскому предпринимателю неизвестный ерез Интернет предложил приобрести дизельное топливо. В ходе переговоров великолучанин отказался перечислять предоплату. Тогда «продавец» попросил оплатить транспортные услуги.

В итоге горожанин перевел на указанный счет 30 тысяч рублей. Однако заказанное топливо так и не получил. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

