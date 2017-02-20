Псковичам предлагают познакомиться с раритетными изданиями о Масленице

13:02, 21 февраля 2017, ПАИ

По случаю Масленицы Псковский региональный центр Президентской библиотеки (улица Профсоюзная, 2) предлагает ознакомиться на интернет-портале с цифровыми копиями раритетных изданий по русской обрядовой культуре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В числе представленных изданий: «Быт русского народа» А. В. Терещенко (1848), «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» И. Н. Божерянова (1894) и другие.

В библиотеке отметили, что иностранцы, бывавшие на Руси 200 лет тому назад, дивились способности русских гулять на Масленицу и день и ночь. Патриарх Адриан хотел отменить этот праздник, но сумел лишь сократить его на восемь дней. К примеру, критик М. М. Бахтин в труде «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» сравнивает: «Карнавал не созерцают, в нём живут. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ. Во время карнавала можно жить только по его законам, то есть по законам карнавальной свободы. Карнавал носит вселенский характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все причастны».

В свою очередь Терещенко исследовал сословные различия, которые выявляет праздник: «Всякое сословие пирует по-своему: иные проводят время в маскировании, плясках и шумных пирушках; другие, с меньшими требованиями на роскошь и светское при-личие, катаются с ледяных гор на саночках-самокаточках или на лубках; качаются на разнозатейливых качелях и веселятся по-русски, припеваючи».

У иностранцев был свой взгляд на Масленицу, зафиксированный в книге И. Н. Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу»: автор приводит слова французского писателя Жюля Жанена: «Масленица, вероятно, родилась на севере, она дочь мороза. Человек увидал её прячущуюся за сугробом снега, а законодатель призвал её в помощь человеку в самое суровое и печальное время года, и она явилась с жирными, румяными щеками, с коварным глазом, не с улыбкой на устах, но с хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела озябшую кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась танцевать с ним до обморока».