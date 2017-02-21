В 2017 году в Пскове ожидается ранний паводок

12:52, 21 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 февраля, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности утвердила план организационно-технических мероприятий по паводку в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заседание прошло под руководством председателя комиссии, заместителя главы администрации города Светланы Исекеевой.

Из доклада председателя Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова Владимира Воробьёва стало известно, что серьезного паводка в этом году не ожидается. «Снега было мало, толщина льда на реках ниже многолетних значений и нормы», - сказал он. По прогнозам, паводковые явления ожидаются раньше, чем в прошлые годы, в 1-2 декадах марта. В настоящее время городской Комитет ГО и ЧС на выездных проверках выявил несколько мест подтоплений дворовых территорий и подвалов - это Завокзальный район и улицы Мичуринская, Шоссейная. Для ликвидации этих подтоплений проведут откачку вод и другие мероприятия плана.

В ходе заседания Светлана Исекеева заострила внимание на работе ливневой канализации и качестве питьевой воды в период паводка. Ответственные лица сказали, что по ливневке мероприятия будут отработаны в полном объеме, а контроль за качеством питьевой воды МП города Пскова «Горводоканал» осуществляет постоянно, и запас реагентов есть.

Для контроля за складывающейся обстановкой и оперативного управления на совещании была создана рабочая группа в составе 5 человек, руководителем которой назначен начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. Среди главных задач - выполнение противопаводковых мероприятий в рамках заключенных муниципальных контрактов по текущему содержанию систем водоотведения с предоставлением информации о ходе их выполнения в ЕДДС города.

Муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал» поручили обеспечить оперативное реагирование дежурных бригад на поступающие вызовы, связанные с подтоплением территорий. Городским коммунальным службам, в том числе, управляющим организациям предписано постоянно отслеживать паводковую ситуацию, оперативно сообщать в ЕДДС и принимать меры.

В срок до 24 марта Управление образования администрации города должно провести в муниципальных образовательных учреждениях профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в период весеннего ледохода. Согласно утвержденному плану, штаб народных дружин организует патрулирование в границах береговой полосы с целью проведения профилактической работы по предупреждению выходов людей и выезда транспорта на лед водоемов.

Памятка населению об опасности весеннего льда – здесь.