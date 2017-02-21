Ансамбль «Марьюкысы» выступит на Масленице в Печорах

12:57, 21 февраля 2017, ПАИ

26 февраля в 14:00 в музее истории Печор состоится детская Масленица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Гостей праздника ожидают песни и национальные танцы народа сето, спектакль по мотивам сетоских сказок в исполнении детского фольклорного ансамбля «Марьюкысы» («Ягодки»). Все желающие смогут приготовить блинчики с сюрпризом в чайной комнате, узнать о печорских масленичных традициях и познакомиться с историей города в музейной экспозиции.

Вход на мероприятие по музейным билетам. Информация по телефону 8 (81148) 23077.