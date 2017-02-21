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В Куньинском районе житель Новгородской области избил собутыльника до смерти и отвёз труп к нему домой на санках

В Куньинском районе Псковской области задержан 25-летний житель соседней Новгородской области, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю со смертельным исходом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в воскресенье, 19 февраля, в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 49-летнего местного жителя.

Следователи совместно с полицейскими обследовали место жительства без вести пропавшего человека и в подвале обнаружили его тело с телесными повреждениями в области головы и грудной клетки. По данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). 

В течение суток были собраны доказательства, указывающие на причастность к совершению данного преступления 25-летнего жителя Новгородской области.

По версии следствия, с 13 на 14 февраля 2017 года потерпевший употреблял алкогольные напитки в одном из соседних домов в компании новгородца. Последний поссорился с потерпевшим и избил его руками и ногами, сломав несколько рёбер и повредив легкое, от чего избитый вскоре скончался. Тогда злоумышленник погрузил погибшего на санки, отвез домой и спрятал труп в подвале. 

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Следователи совместно с полицейскими продолжают работу по сбору доказательств. В ближайшее время будет решен вопрос по мере пресечения.

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