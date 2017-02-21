Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня, 21 февраля, в расположении псковской бригады спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ почтили память 25 военнослужащих соединения, погибших 17 лет назад в бою под Харсеноем.
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко