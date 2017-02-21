0
14:56
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
13:20
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:57
В расположении псковской бригады спецназа ГРУ отдали дань памяти погибшим 17 лет назад разведчикам (ВИДЕО)
11:42
За год в Псковской области зарегистрировали более 4 тысяч браков и почти 3 тысячи разводов
11:26
В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров почти на 155 тысяч рублей
11:04
Поезд Псков - Санкт-Петербург будет курсировать в праздничные дни и летом
10:19
Ольга Родионова: «Народное признание» - одна из самых статусных и авторитетных премий Псковской области
Еще новости
  • Коротко
Общество

Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 21 февраля, в расположении псковской бригады спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ почтили память 25 военнослужащих соединения, погибших 17 лет назад в бою под Харсеноем.

  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко
  • Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков
    Фото: Александр Сидоренко

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
21 февраля 2017
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2017
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В расположении псковской бригады спецназа ГРУ отдали дань памяти погибшим 17 лет назад разведчикам (ВИДЕО)
21 февраля 2017
В расположении псковской бригады спецназа ГРУ отдали дань памяти погибшим 17 лет назад разведчикам (ВИДЕО)
За год в Псковской области зарегистрировали более 4 тысяч браков и почти 3 тысячи разводов
21 февраля 2017
За год в Псковской области зарегистрировали более 4 тысяч браков и почти 3 тысячи разводов
В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров почти на 155 тысяч рублей
21 февраля 2017
В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров почти на 155 тысяч рублей 1
Поезд Псков - Санкт-Петербург будет курсировать в праздничные дни и летом
21 февраля 2017
Поезд Псков - Санкт-Петербург будет курсировать в праздничные дни и летом 2
Ольга Родионова: «Народное признание» - одна из самых статусных и авторитетных премий Псковской области
21 февраля 2017
Ольга Родионова: «Народное признание» - одна из самых статусных и авторитетных премий Псковской области 2
Квартиры и комнаты со скидками до 250 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
21 февраля 2017
Квартиры и комнаты со скидками до 250 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе

Идет загрузка...