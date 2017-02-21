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Общество

Григорий Турчин: Нужно разбираться с управляющими компаниями, отказывающимися делать перерасчёт платы за ОДН

«Не все управляющие компании идут на встречу, некоторые не хотят делать перерасчет платы за общедомовые нужды. С этим нужно разбираться», - заявил руководитель исполкома Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин на пресс-конференции 21 февраля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения ОНФ Сергей Елизаров отметил, что ставки на тарифы ОДН очень большие, и они будут пересмотрены. Он выразил надежду, что к марту уже будут новые расчеты и цифры.

Сергей Елизаров обратил внимание на большое количество жалоб от граждан, получивших солидные счета за ОДН. «Лично у меня один вопрос:  почему это было не спрогнозировать заранее?» - сказал он.

«Я также обращался в управляющие компании с этим вопросом, - поддержал коллегу Григорий Турчин. - Мне ответили: не платите за этот месяц, ждите февраля. Это огромная безалаберность и неуважение к жителям. Нужно заниматься этим вопросом до тех пор, пока все жители не будут удовлетворены».

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