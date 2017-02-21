Госкомитет Псковской области по тарифам будет сопровождать инвесторов в вопросе техприсоединения к электрическим сетям

14:12, 21 февраля 2017, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике будет сопровождать каждого инвестора в вопросе технологического присоединения к электрическим сетям. Такое решение было принято на заседании Совета по инвестициям Псковской области 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Перед началом заседания губернатор Псковской области Андрей Турчак сказал, что вопросы повестки заседания, в основном, связаны с контрольными поручениями, которые были даны ранее, в частности, вопросы по оптимизации различных процедур. «Хотелось бы от выступающих услышать конкретный пошаговый план», - заметил он.

Первый вопрос касался выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям. По словам губернатора, эта тема беспокоит псковский бизнес и увеличивает сроки реализации инвестиционных проектов.

Председатель Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике Елена Пилипенко рассказала, что средний срок подключения с даты подписанного договора на техприсоединение составляет 40 дней, процедура состоит из 5 этапов. По ее словам, основная проблема, которая сдерживает запланированные показатели, - это несвоевременное исполнение обязательств со стороны заявителя, что, в свою очередь, затягивает предоставление услуги по подключению.

В связи с этим было предложено закрепить за Госкомитетом функцию по сопровождению каждого респондента (из малого бизнеса), помогать в решении возникающих проблем, а на сайте комитета сделать «окно» для подсчета стоимости процедуры по подключению.

Елена Пилипенко добавила, что в 2016 году по дополнительной мощности или по первичному подключению обратились 43 заявителя.

Андрей Турчак заявил, что это не так много, и вполне можно лично сопровождать каждого. «Если вы лично этим заниматься не будете, то ничего не поменяется. На каждого заявителя в комитете должна быть отдельная карта со всей информацией», - подчеркнул глава региона. - Если вопрос выходит за рамки вашей компетенции, то Перников [вице-губернатор Псковской области Сергей Перников - ПАИ] этим должен заниматься, каждым инвестором, вне зависимости от того, малый он или крупный».

Заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Константин Михайлов согласился, что каждый договор необходимо курировать отдельно. По его словам, сами заявители затягивают срок исполнения обязательств в среднем до 120 дней, а у «Псковэнерго» на исполнение обязательств уходит около 40 дней. «Складываем, и получается цифра не в лучших практиках», - отметил Константин Михайлов.

Андрей Турчак констатировал, что с марта нужно работать по-другому, и проект, озвученный сегодня, необходимо зафиксировать на бумаге.

«Если по итогам 2017 года не будет динамики, то будут нести ответственность все, вне зависимости от того, кто на кого замыкается. Будут лететь шапки», - заключил губернатор.