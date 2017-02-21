В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков

14:06, 21 февраля 2017, ПАИ

В администрации президента РФ обсуждают возможность увеличения в два раза количества избирательных участков, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Кремле. По информации издания, цель такой меры - повышение явки избирателей на выборах президента в 2018 году.

Как отмечает газета, в настоящее время максимально возможное количество избирателей для одной участковой избирательной комиссии (УИК) составляет 3000 человек. Инициативу сократить это число до 1500 уже озвучивал заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) РФ Николай Булаев. А председатель ЦИК Элла Памфилова поясняла, что увеличение количества участков позволило бы избежать «технических ошибок», которые сейчас случаются «именно потому, что люди перегружены».

Политолог Аббас Галлямов согласен, что «комиссиям на полуторатысячных участках будет гораздо легче». Однако образование новых участков по его мнению может вызвать «хаос, связанный с тем, что массы избирателей придут по старым адресам, куда они ходили много лет, и им придется объяснять, что им теперь надо голосовать совсем в другом месте».