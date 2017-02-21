В праздничные дни «Псковэнерго» перейдёт на усиленный режим работы

14:19, 21 февраля 2017, ПАИ

Для обеспечения надежности работы объектов электросетевого хозяйства в период предстоящих праздничных дней филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» устанавливает усиленный контроль работы электрических сетей в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, с 23 по 26 февраля и 8 марта будут приостановлены все плановые переключения в распределительных сетях, кроме работ по предотвращению и ликвидации нарушений электроснабжения.

На круглосуточном дежурстве, согласно графику, непрерывно будут находиться диспетчеры, оперативно-выездные бригады и инженерно-технический персонал. Проверена готовность автотранспортной и специальной техники, материалов и оборудования, средств защиты и связи, резервных источников электроснабжения.

Организовано взаимодействие с администрацией Псковской области и органами местного самоуправления, подразделениями МЧС, МВД и ФСБ по Псковской области для своевременного информирования и принятия мер в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий.

По традиции специалисты Центральных электрических сетей «Псковэнерго» проводят комплекс работ по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии к площадкам проведения мероприятий Дня защитника Отечества и Масленицы в Пскове. Для подключения к электросетям звуковой аппаратуры в областном центре работники «Псковэнерго» устанавливают дополнительные точки электроснабжения в Крестах, где пройдет парад воинских частей Псковского гарнизона, а также к Октябрьской площади.

«Псковэнерго» напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.