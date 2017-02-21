Псковские курсанты отправились в стокилометровый поход по местам сражений

15:00, 21 февраля 2017, ПАИ

Представители Псковского филиала Академии ФСИН России принимают участие в «Снежном десанте - 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, 21 февраля курсанты, сотрудники и ветераны образовательной организации отправились в историко-патриотический поход по местам боевой славы.

Восьмой по счету поход традиционно проходит по новому маршруту. В течение четырех дней участникам «Снежного десанта» предстоит преодолеть расстояние в сто километров по территории Островского, Палкинского и Псковского районов области, где они смогут увидеть различные фортификационные сооружения Первой и Второй мировой войны. Кроме того, маршрут проложен по местам ожесточенных боев начала июля 1941 года за город Остров. В деревне Крюки курсанты проведут урок мужества среди учащихся местной средней общеобразовательной школы.

«Историко-патриотические походы дают возможность курсантам ближе познакомиться с историей и природой Псковской области, а посещение фортификационных сооружений позволяет увидеть именно те места, где шли реальные сражения, где солдаты защищали нашу родину от захватчиков. Никакой современный интерактив не заменит такое «живое общение с историей», – отметил инспектор отдела кадров Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Артамонов, который возглавляет команду «Снежного десанта».