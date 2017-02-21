Бойцы СОБР показали псковским школьникам взрывы и стрельбу

15:14, 21 февраля 2017, ПАИ

В рамках проводимой патриотической акции «Неделя мужества», посвященной Дню защитника отечества, бойцы псковского СОБР устроили для школьников показательные выступления с взрывами и стрельбой из автоматического оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Сначала перед гостями выступил командир отряда полковник полиции Алексей Холодков. Он рассказал об истории отряда и назначении специальных подразделений Росгвардии. «Затем наступила активная часть мероприятия. Перед школьниками развернулась картина настоящего задержания вооруженных преступников. Учащиеся с неподдельным интересом наблюдали за действиями бойцов отряда», - рассказали в пресс-службе отдела.

После показательных выступлений все желающие смогли не просто посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделения, но и подержать в руках все представленные образцы.

Подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для бойцов СОБР, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.