1
14:56
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
13:20
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:57
В расположении псковской бригады спецназа ГРУ отдали дань памяти погибшим 17 лет назад разведчикам (ВИДЕО)
11:42
За год в Псковской области зарегистрировали более 4 тысяч браков и почти 3 тысячи разводов
11:26
В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров почти на 155 тысяч рублей
11:04
Поезд Псков - Санкт-Петербург будет курсировать в праздничные дни и летом
10:19
Ольга Родионова: «Народное признание» - одна из самых статусных и авторитетных премий Псковской области
Еще новости
Общество

Бойцы СОБР показали псковским школьникам взрывы и стрельбу

В рамках проводимой патриотической акции «Неделя мужества», посвященной Дню защитника отечества, бойцы псковского СОБР устроили для школьников показательные выступления с взрывами и стрельбой из автоматического оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Сначала перед гостями выступил командир отряда полковник полиции Алексей Холодков. Он рассказал об истории отряда и назначении специальных подразделений Росгвардии. «Затем наступила активная часть мероприятия. Перед школьниками развернулась картина настоящего задержания вооруженных преступников. Учащиеся с неподдельным интересом наблюдали за действиями бойцов отряда», - рассказали в пресс-службе отдела.

После показательных выступлений все желающие смогли не просто посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделения, но и подержать в руках все представленные образцы.

Подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными  как для бойцов СОБР, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
21 февраля 2017
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2017
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В расположении псковской бригады спецназа ГРУ отдали дань памяти погибшим 17 лет назад разведчикам (ВИДЕО)
21 февраля 2017
В расположении псковской бригады спецназа ГРУ отдали дань памяти погибшим 17 лет назад разведчикам (ВИДЕО)
За год в Псковской области зарегистрировали более 4 тысяч браков и почти 3 тысячи разводов
21 февраля 2017
За год в Псковской области зарегистрировали более 4 тысяч браков и почти 3 тысячи разводов
В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров почти на 155 тысяч рублей
21 февраля 2017
В 2016 году среднестатистический пскович купил товаров почти на 155 тысяч рублей 1
Поезд Псков - Санкт-Петербург будет курсировать в праздничные дни и летом
21 февраля 2017
Поезд Псков - Санкт-Петербург будет курсировать в праздничные дни и летом 2
Ольга Родионова: «Народное признание» - одна из самых статусных и авторитетных премий Псковской области
21 февраля 2017
Ольга Родионова: «Народное признание» - одна из самых статусных и авторитетных премий Псковской области 2
Квартиры и комнаты со скидками до 250 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе
21 февраля 2017
Квартиры и комнаты со скидками до 250 тысяч рублей предлагают купить псковичам на этой неделе

Идет загрузка...