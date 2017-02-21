Время выдачи разрешения на строительство в Псковской области сократили

14:23, 21 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области благодаря введению новых регламентов удалось сократить сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов. На заседании регионального совета по инвестициям 21 февраля исполняющий полномочия председателя Государственного комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов сообщил, в результате внедрения регламента «Предоставление градостроительного плана земельного участка» удалось сократить процедуру с 30 до 15 дней, а документ «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» позволил ускорить процедуру с 10 до 7 дней.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Андрея Агапова, в среднем разрешение на строительство выдаётся через 75 дней. При этом планируется перевести процедуру получения разрешения на строительство в электронный вид и проработать вопрос сокращения срока на получение госэкспертизы на проектную документацию.

Андрей Агапов отметил, что есть кадровая проблема: людей не хватает на оформление всей документации.

«Мне кажется, у нас, в частности, в Псковском районе, вопрос не в количестве человек, а в качестве выполняемой ими работы», - ответил на это губернатор Псковской области Андрей Турчак.