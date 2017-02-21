Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%

14:56, 21 февраля 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов заявил, что уровень газификации Псковской области составляет 51,5%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Вице-губернатор пояснил, что эти данные рассчитаны с учетом количества домовладений, газифицированных природным газом, и общим количеством домовладений, подлежащих газификации. Эти работы выполняются по региональной программе газификации области на 2017-2021 годы за счет средств областного бюджета и самих граждан.

«В прогнозном уровне газификации Псковской области ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на начало 2016 года данный показатель рассчитывается по иному принципу – для учета инвестиций ПАО «Газпром» в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. Он не учитывает мероприятий по газификации домовладений, осуществляемые за счет бюджетных средств и за счет собственных средств граждан. Таким образом, оба показателя об уровне газификации области верны, но рассчитаны для разных целей», – резюмировал Александр Кузнецов.