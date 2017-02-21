Глава исполкома псковского отделения ОНФ посетовал на отсутствие компетенции для реализации проекта «За честные закупки»

14:32, 21 февраля 2017, ПАИ

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин сегодня, 21 февраля, в ходе пресс-конференции посетовал, что у местных общественников не хватает компетенции для качественной реализации в регионе проекта движения «За честные закупки», призванного выявлять различные нарушения при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Турчин назвал его самым сложным направлений общественного контроля, так как для надлежащего мониторинга госзакупок необходимо привлекать высококвалифицированных экспертов и проводить профессиональную оценку качества выполненных работ.

«Деньги очень большие, на этом уровне у нас не хватает грамотности, чтобы определить качество выполенной работы из заявленных», — сказал руководитель исполкома.

Также он сообщил, что в 2016 году псковские активисты ОНФ провели 8 мониторингов в рамках общероссийских акций движения: по исполнению поручений президента, по состоянию дорог, по ситуации в сфере ЖКХ, по борьбе с борщевиком, по состоянию воинских мемориалов и другие. Всего за минувшей год общественники провели 118 мероприятий.

В частности, отметил Турчин, уже 2 года «фронтовики» занимаются «подачей общественных предложений» в адрес высшего должностного лица региона — губернатора. Он добавил, что первоначально все эти предложения рассылаются активу и обсуждаются.

Помимо этого политик напомнил, что ОНФ был создан 6 лет назад, и Псков вместе с Волгоградом стал одним из тех мест, где были заложены основы движения: именно в Пскове 23 мая 2011 лидер движения Владимир Путин, бывший в тот момент премьер-министром, провёл встречу с местными общественникам, где определились некоторые контуры буду [после той встречи местное движение «Убитые дороги Пскова» превратилось в общероссийское, а его лидер Александр Васильев стал депутатом Госдумы и впоследствии — членом центрального штаба ОНФ — ПАИ]. Псковское отделение ОНФ было зарегистрировано 30 декабря 2013 года. В региональном штабе состоя 21 человек. Основанием выхода из штаба организации является переход в работу в органы исполнительной власти.

Григорий Турчин добавил, что жители могут обращаться с жалобами и проблемами к активистам ОНФ через официальный сайт движения, или посетив представительство движения по адресу: Псков, улица Советская, 15, офис 42. Телефоны - (8112) 72-31-73 и 72-73-97.