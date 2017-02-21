Глава исполкома псковского отделения ОНФ посетовал на отсутствие компетенции для реализации проекта «За честные закупки»
Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин сегодня, 21 февраля, в ходе пресс-конференции посетовал, что у местных общественников не хватает компетенции для качественной реализации в регионе проекта движения «За честные закупки», призванного выявлять различные нарушения при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Турчин назвал его самым сложным направлений общественного контроля, так как для надлежащего мониторинга госзакупок необходимо привлекать высококвалифицированных экспертов и проводить профессиональную оценку качества выполненных работ.
«Деньги очень большие, на этом уровне у нас не хватает грамотности, чтобы определить качество выполенной работы из заявленных», — сказал руководитель исполкома.
Также он сообщил, что в 2016 году псковские активисты ОНФ провели 8 мониторингов в рамках общероссийских акций движения: по исполнению поручений президента, по состоянию дорог, по ситуации в сфере ЖКХ, по борьбе с борщевиком, по состоянию воинских мемориалов и другие. Всего за минувшей год общественники провели 118 мероприятий.
В частности, отметил Турчин, уже 2 года «фронтовики» занимаются «подачей общественных предложений» в адрес высшего должностного лица региона — губернатора. Он добавил, что первоначально все эти предложения рассылаются активу и обсуждаются.
Помимо этого политик напомнил, что ОНФ был создан 6 лет назад, и Псков вместе с Волгоградом стал одним из тех мест, где были заложены основы движения: именно в Пскове 23 мая 2011 лидер движения Владимир Путин, бывший в тот момент премьер-министром, провёл встречу с местными общественникам, где определились некоторые контуры буду [после той встречи местное движение «Убитые дороги Пскова» превратилось в общероссийское, а его лидер Александр Васильев стал депутатом Госдумы и впоследствии — членом центрального штаба ОНФ — ПАИ]. Псковское отделение ОНФ было зарегистрировано 30 декабря 2013 года. В региональном штабе состоя 21 человек. Основанием выхода из штаба организации является переход в работу в органы исполнительной власти.
Григорий Турчин добавил, что жители могут обращаться с жалобами и проблемами к активистам ОНФ через официальный сайт движения, или посетив представительство движения по адресу: Псков, улица Советская, 15, офис 42. Телефоны - (8112) 72-31-73 и 72-73-97.