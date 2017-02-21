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Печорские полицейские задержали 15-летнего угонщика ВАЗа

Сотрудники МО МВД России «Печорский» установили подростка, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, в Печорах в период с 19 по 20 февраля от дома по улице Заводской был угнан ВАЗ-2121. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий машина была обнаружена в Себеже.

Установили и подозреваемого в угоне, им оказался 15-летний подросток. По имеющимся данным, он подозревается и в других противоправных деяниях. Ведется расследование.

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