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Общество

ОНФ призывает псковичей принять участие в составлении «Карты свалок»

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) призывают псковичей принять участие в проекте «Генеральная уборка». 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня в Пскове на пресс-конференции руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров сообщил, что движение создало сайт картасвалок.рф с интерактивной картой, на которой пользователи могут отмечать места, где заметили неубранные кучи мусора. 

Он отметил, что активисты намерены проводить субботники по ликвидации выявленных свалок. При этом они намерены привлекать к этому школьников и студентов. 

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