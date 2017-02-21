ОНФ призывает псковичей принять участие в составлении «Карты свалок»

14:45, 21 февраля 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) призывают псковичей принять участие в проекте «Генеральная уборка».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня в Пскове на пресс-конференции руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров сообщил, что движение создало сайт картасвалок.рф с интерактивной картой, на которой пользователи могут отмечать места, где заметили неубранные кучи мусора.

Он отметил, что активисты намерены проводить субботники по ликвидации выявленных свалок. При этом они намерены привлекать к этому школьников и студентов.