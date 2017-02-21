Губернатор предложил устроить ярмарку стартапов псковских студентов

14:53, 21 февраля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил устроить ярмарку стартапов псковских студентов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания Совета по инвестициям Псковской области, которое проходит сегодня, 21 февраля.

Директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова рассказала, что больше половины псковских старшеклассников и студентов не готовы заниматься предпринимательством, а те, кто готовы, не имеют представления, какой именно бизнес они бы хотели открыть.

Андрей Турчак согласился, что все хотят на государственную или муниципальную службы, а также в правоохранительные органы. «Сделайте ярмарку стартапов, кто-то из действующих предпринимателей, возможно, подберет что-то интересное», - предложил губернатор.

Анастасия Иванова отметила, что уже есть порядка 20 готовых бизнес-проектов от студентов. Глава региона попросил кратко предоставить ему каждый проект. «Из 20-ти 10 реализуете? Это ведь и есть критерии качества вашей работы», - сказал губернатор.