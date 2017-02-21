Псковская студия «Город детства» приглашает на юбилейный концерт

16:30, 21 февраля 2017, ПАИ

10 марта в 18:00 в Городском культурном центре Псковская вокальная студия «Город детства» представит театрализованную программу «Школа совершенства» в честь 10-летия создания студии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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Елена Усольцева и хореограф Наталья Пономарева являются руководителями народного коллектива - детской вокально-хореографической студии «Город детства». В студии созданы несколько возрастных групп, занятия идут по нескольким направлениям: вокал, хореография, шейпинг, дефиле. Народный коллектив- лауреат многочисленных творческих конкурсов, постоянный участник городских мероприятий различного уровня.

«Творческий подход, профессионализм педагогов и талан воспитанников позволяют на протяжении многих лет не просто обучать детей отдельным дисциплинам, а создавать полновесные концертные номера и программы», - отметили в пресс-службе.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (8112) 66-26-40 и 8-911-392-41-45.