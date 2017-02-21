Комитет по бюджету Псковского облсобрания поддержал расширение льгот по транспортному налогу для инвалидов

15:55, 21 февраля 2017, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рассмотрел и единогласно поддержал законопроект, предусматривающий расширение льгот по уплате транспортного налога для участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, эти категории граждан предлагается освободить от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Согласно действующей редакции закона для инвалидов и ветеранов установлена пониженная ставка транспортного налога на автомобили до 75 лошадиных сил.

Автор законодательной инициативы депутат Марина Борисенкова, выступая перед коллегами, рассказала, чем вызваны предложенные ею изменения в региональный закон: в соответствии с техническим регламентом машины для инвалидов должны быть оснащены антиблокировочной тормозной системой и адаптированными органами управления. Поставить такие устройства на «малолитражки» не представляется возможным – антиблокировочной тормозной системой оснащаются более мощные автомобили.

«Фактически у инвалидов нет никакой возможности воспользоваться предоставленной им льготой по транспортному налогу», - подчеркнула депутат.

Председатель комитета Борис Полозов напомнил, что при рассмотрении законопроектов, касающихся бюджетного финансирования, необходимо учитывать мнение администрации региона и предложил представителям исполнительной власти высказаться по вопросу.

«Администрация, по сути, не возражает против принятия законопроекта, но так как заявительный характер льготы по транспортному налогу не позволяет точно определить количество льготников, а значит, и объём выпадающих доходов бюджета, предлагаем вернуться к рассмотрению этого законопроекта во втором полугодии ближе к обсуждению проекта областного бюджета на следующую трёхлетку», - сформулировала позицию администрации заместитель председателя Государственно-правового управления администрации Наталья Волкова.

Борис Полозов согласился, что «посчитать количество выпадающих доходов – чрезвычайно сложно», но усомнился, что отсрочка принятия закона будет целесообразна с точки зрения оценки ситуации.

«Представьте, что мы сидим здесь в сентябре в том же составе и обсуждаем этот законопроект. Что изменится? Не введя эту льготу и не получив реальную статистику, мы не сможем понять о каком точном количестве льготников идёт речь», - сказал председатель комитета.

Позицию депутатов поддержал помощник прокуратура области Сергей Тимофеев: «Поскольку речь идет об определённых категориях – ветеранах войны и инвалидах, прокуратура считает, что предложенный законопроект полностью соответствует федеральному законодательству».

Все члены комитета проголосовали за одобрение проекта закона Псковской «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2017 год» с рекомендацией принять в двух чтениях.