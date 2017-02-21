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Общество

Псковский ансамбль «Очелье» награждён за сохранение и возрождение народных традиций

20 февраля на областном фольклорном фестивале «Масленичный разгуляй» Ансамбль русской песни «Очелье» Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова был награждён Дипломом за сохранение и возрождение народных традиций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фестиваль, который в этом году состоялся на сцене концертного зала отделения культуры и искусств колледжа, открыл цикл мероприятий Масленичной недели. Организатор «Масленичного  разгуляя» - Псковский областной центр народного творчества.

Наряду с ансамблем «Очелье» в фестивале приняли участие лучшие творческие коллективы Пскова и Псковской области: молодежный фольклорный ансамбль «Уграда», фольклорный ансамбль «Рябинушка» (Пушкинские горы), хореографический ансамбль «Живица» (Дедовичи), фольклорный ансамбль «Забава» из Порхова, фольклорный ансамбль «Виноградный Лужок» из Пскова, ансамбль русской песни «Веретье» из Псковского района, фольклорный коллектив «Веселушки» из деревни Шики Островского района.

Участники ансамбля «Очелье» под руководством Веры  Кагазежевой показали тематическое концертное представление – Масленичное гуляние, а также приняли участие в конкурсе масленичных угощений.

Завершился фестиваль масленичным хороводом, в котором приняли участие все творческие коллективы и гости праздника.

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