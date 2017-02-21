В Псковской области планируют повысить на 20% размер пенсий за выслугу лет муниципальным и госслужащим

16:14, 21 февраля 2017, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рассмотрел два законопроекта, касающихся повышения на 20 процентов размера пенсий за выслугу лет муниципальным и государственным служащим области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян, выступающий докладчиком по этому вопросу, отметил, что корректировка регионального закона связана с изменением федерального законодательства, предусматривающим поэтапное увеличение пенсионного возраста для муниципальных и государственных гражданских служащих до 65 лет, увеличение минимального стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет до 20 лет, а также устанавливающим предельный возраст пребывания на муниципальной и государственной службе – 65 лет.

Кроме того, Армен Мнацаканян добавил, что увеличение размера пенсии за выслугу лет не проводилось с 2007 года.

Депутаты поддержали оба законопроекта, однако, в связи с необходимостью устранения юридических замечаний правового управления Собрания и замечаний Счётной палаты области, проект закона Псковской области «О пенсиях за выслугу лет муниципальным служащим в Псковской области» рекомендовали принять в первом чтении.