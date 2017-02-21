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Общество

Псковский аэропорт временно закроют из-за ремонта взлётно-посадочной полосы

Члены Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания обсудили изменения, которые вносятся в Государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Первый заместитель Государственного комитета по транспорту Игорь Сильченков отметил, что корректировка программы отражает бюджетное финансирование мероприятий программы с учётом федеральных средств.

Председатель парламентского комитета Борис Полозов напомнил руководителю отраслевого ведомства о необходимости выполнения наказов избирателей и рекомендаций депутатов, отраженных в постановлении к проекту бюджета текущего года, касающихся ремонта дорог, мостовых сооружений и освещения остановок.

Игорь Сильченков подтвердил, что эти вопросы находятся на постоянном контроле комитета.

Депутат Юрий Сорокин поинтересовался, есть ли планы по расширению парка самолётов «Псковавиа». «Планы есть, - ответил Игорь Сильченков. – Плотно работаем с инвестором, и если всё удастся, то появится не один «новый самолётик», а полностью обновим парк, перейдя на другой тип самолетов». Кроме того, заместитель председателя комитета по транспорту проинформировал депутатов о том, что из-за ремонта взлётно-посадочной полосы псковский аэропорт будет на время закрыт. «Ведутся работы по сертификации взлетно-посадочной полосы на 2500 метров, что позволит рассматривать вопросы сотрудничества с другими компаниями. Авиарейсы в Симферополь показали, что авиакомпании заинтересованы в перелетах из Пскова», - отметил Игорь Сильченков.

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