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Общество

Измерить давление и узнать индекс массы тела смогут псковичи в магазине на улице Труда

Измерить давление и узнать индекс массы тела смогут все желающие  в семейном «Магните» на улице Труда, 36а в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете по здравоохранению и фармации, акция состоится 1 марта с 14:00 до 15:00 и будет приурочена к Всемирному дню иммунитета.

Её организаторами являются Областной центр медицинской профилактики и Псковский медицинский колледж. Участниками акции станут волонтёры областной школы ЗОЖ, специалисты кабинета медицинской профилактики Псковской городской поликлиники и жители Пскова.

«В ходе акции будет проведено анкетирование о составляющих здорового образа жизни. Все желающие смогут измерить АД и посчитать ИМТ, получить информацию о мерах профилактики факторов риска различных заболеваний. Участникам будут предоставлены информационные материалы», - добавили в комитете.

Подробнее об акции можно узнать здесь

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