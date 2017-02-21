Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов

18:08, 21 февраля 2017, ПАИ

22 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -4 до -9 градусов, днем - от -1 до -6.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.