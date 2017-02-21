Псковский Горводоканал назвал крупных должников за потреблённую воду

17:33, 21 февраля 2017, ПАИ

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» напоминает юридическим и физическим лицам о том, что в случае непогашения образовавшейся задолженности по истечении месяца сотрудники предприятия будут взыскивать долг через судебные органы. А в случае не исполнения претензий, после вступления в силу решения суда передаются на исполнение в УФССП по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Горводоканала.

На очередном заседании рабочей группы предприятия по контролю за дебиторской задолженностью начальник информационно-расчетного центра Горводоканала Ксения Малыхина сообщила, что на начало 2017 года сумма дебиторской задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения перед предприятием составляет 163 млн 718,4 тысяч рублей. Она также пояснила, что в целях погашения долга за 2016 год информационно-расчетный центр проводит работу по подготовке претензий населению, а также составляют судебные расчеты по физическим и юридическим лицам.

Начальник юридического отдела предприятия Максим Щураков отметил, что для эффективного воздействия на неплательщиков предприятие заключило договор с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), что позволяет выявлять должников в кредитных организациях и банках по единой базе неплательщиков. Долг перед Горводоканалом может стать причиной отказа в получении кредита или рассрочки в соответствующих организациях.

Что касается физических лиц, то по взысканию с них задолженности юристы Горводоканала вынесли более тысячи судебных приказов на сумму 8 млн 902,4 тысяч рублей.

Самыми крупными должниками по холодному водоснабжению и водоотведению на сегодняшний день являются следующие юридические лица:

1) ООО «Микрорайон № 7» - сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 14 млн 726,2 тысяч рублей. В настоящее время управляющая организация находится в стадии банкротства, данные требования включены в реестр требований кредиторов. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 165, 1 тысяч рублей.

2) МП Псковского района «Коммунальные услуги» - сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 8 млн 381 тысяч рублей. Исполнительные листы предъявлены к расчетному счету должника. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2 млн 309,6 тысяч рублей.

3) ООО «Птицефабрика Псковская» - находится в стадии банкротства, сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 8 млн 97,7 тысяч рублей. Требования о взыскании задолженности также включены в реестр требований кредиторов;

4) ООО «Славянка» - сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 7 млн 633,2 тысяч рублей. Управляющая организация находится в стадии банкротства. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 505 тысяч рублей.

5) ООО «Райкомхоз» - находится в стадии банкротства, сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 7 млн 596,9 тысяч рублей.

6) МБУ Пскова «Жилище» - сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 5 млн 665 тысяч рублей. На данную сумму были предъявлены исполнительные листы на исполнение в Финансовое управление администрации Пскова. Исполнительные листы на сумму 5 млн 665 тысяч рублей предъявлены в УФССП по Псковской области. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 255 тыс. руб.

7) Акционерное Общество «Государственное управление жилищно-коммунального хозяйства» - сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 5 млн 213 тыс. руб. При получении исполнительного листа, требование о взыскании будет передано в УФССП по Псковской области на исполнение.

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Псковской области находится исковое производство в отношении должника ГУ ЖКХ на предмет взыскания задолженности в сумме 3 млн 811,3 тысяч рублей.

8) ООО «Микрорайон № 5» - сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 5 млн 57,5 тысяч рублей. Исполнительные листы на данную сумму предъявлены на исполнение в УФССП по Псковской области.

9) МП «УМР № 15» - сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 3 млн 322,3 тысяч рублей. Организация находится в стадии банкротства.

10) ООО «Микрорайон № 2» - задолженность по решениям судов, вступивших в законную силу, на сумму 2958 тысяч рублей взыскана УФССП по Псковской области. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2 млн 425,8 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении ООО «Микрорайон № 2» принято решение суда, вступившее в законную силу, на сумму 1 млн 697,9 тысяч рублей. При получении исполнительного листа, требование о взыскании этой суммы будет передано в УФССП по Псковской области на исполнение.

11) МУПП ЖКХ Псковского района - сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 2 млн 385,9 тысяч рублей. Управляющая организация находится в стадии банкротства.

Вместе с тем, в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Псковской области находится исковое производство в отношении должников ООО УО «Пароменское» на предмет взыскания задолженности в сумме 6 млн 320, 5 тысяч рублей.

В ближайшее время будут подготовлены исковые заявления по таким должникам как: Псковский агротехнический колледж (сумма задолженности - 888 тыс. 859,45 рублей), Колледж профессиональных технологий и сервиса (988 тыс. 580,25 рублей), Политехнический колледж (981 тыс. 558,44 рублей).