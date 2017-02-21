В Пскове задержали четырёх жителей Смоленской области, подозреваемых в мошенничествах

15:34, 21 февраля 2017, ПАИ

18 февраля в Пскове в районе рынка «Нива» задержали четырёх жителей из Смоленской области, подозреваемых в мошенничествах. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин на заседании общественного совета при ведомстве 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Инстранкина, в воскресенье задержанные были арестованы, сейчас они находятся в СИЗО. Он отметил, что приезжие подозреваются в 10 или 15 эпизодах мошенничества: они представлялись пожилым людям социальными работниками, проникали в квартиры и похищали ценности.