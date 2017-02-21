Избирательная комиссия Псковской области проведет встречи со всеми лидерами региональных парламентских партий

16:34, 21 февраля 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков проведет встречи со всеми лидерами партий, которые представлены в областном Собрании депутатов - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». По плану встречи пройдут в феврале-марте, сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме.

«Нам всем необходимо встретиться, чтобы выслушать позиции и предложения руководителей партий по внесению изменений в избирательное законодательство, совместно обговорить вопросы, связанные с предстоящими выборами в единый день голосования 10 марта 2017 года. В наших общих интересах сделать процесс выборов максимально прозрачным и открытым, с широким участием избирателей. Как никогда актуален вопрос повышения легитимности избранных органов публичной власти», - подчеркнул Николай Цветков.

Напомним, что основная кампания в 2017 году связана с выборами в органы местного самоуправления. В сентябре предстоит избрать 23 собрания депутатов и городских дум (21 в районах и городские Думы в Пскове и Великих Луках) - всего 380 мандатов депутатов. Выборы глав районов пройдут в Дедовичском, Порховском, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Пыталовском районах.

Планируется ряд дополнительных выборов – по избранию депутата Невельского районного собрания по одному из округов и депутата Псковского областного Собрания по округу №8 в Великих Луках.