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Общество

Против военнослужащих псковских частей в прошлом году возбудили 48 уголовных дел

Против военнослужащих псковских частей в прошлом году возбудили 48 уголовных дел, сообщил на пресс-конференции 21 февраля руководитель Военного следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также в прошедшем году 52 дела направлены в военный суд с обвинительными заключениями. По сравнению с 2015-м годом этот показатель уменьшился, отметил Виталий Миронов.

Большую часть составили уголовные дела «против военной службы» (46%), против собственности (11%), а также «против безопасности движения и эксплуатации транспорта» и дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

В частности, зарегистрированы случаи неявки контрактников на службу, а также одно дезертирство и пять дел по неуставным отношениям. Зарегистрирован также случай неосторожного обращения с оружием, повлекшего смерть военнослужащего, и  ДТП с гибелью гражданского лица.

Зафиксированы две кражи, два мошенничества, четыре случая вымогательства денег, четыре случая незаконного приобретения и хранения наркотиков, два случая их сбыта. По его словам, одним из самых резонансных преступлений стало убийство, совершённое в Острове местным призывником.

В 2016 году был причинён ущерб на сумму более 2 млн рублей, следователи изъяли имущество на сумму более 1,5 млн рублей, добавил В. Миронов.

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