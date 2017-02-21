Офицера 76-ой дивизии приговорили к двум годам колонии за дезертирство

16:27, 21 февраля 2017, ПАИ

Офицера 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове, приговорили к двум годам лишения свободы за дезертирство. Об этом сообщил руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции, сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Виталий Миронов рассказал, что офицер совершил дезертирство в марте 2015 года. Спустя 9 месяцев, в ноябре, он был обнаружен в Минске. «Родственники и сослуживцы не были в курсе того, где он находится. На связь он ни с кем не выходил. Работал в Минске барменом в одном из кафе, снимал квартиру, возможно у него долги были», - добавил Виталий Миронов.

После проведения судебно-психиатрической экспертизы, эксперты пришли к выводу, что офицер находится во вменяемом состоянии, отдаёт отчёт своим действиям.