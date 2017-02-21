0
20:21
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
18:09
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
18:08
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
17:50
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ...
17:48
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
15:43
РЕВИЗИЯ: Усадьба князя Гагарина «Холомки»
15:34
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
Еще новости
Общество

Офицера 76-ой дивизии приговорили к двум годам колонии за дезертирство

Офицера 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове, приговорили к двум годам лишения свободы за дезертирство. Об этом сообщил  руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции, сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Виталий Миронов рассказал, что офицер совершил дезертирство в марте 2015 года. Спустя 9 месяцев, в ноябре, он был обнаружен в Минске.  «Родственники и сослуживцы не были в курсе того, где он находится. На связь он ни с кем не выходил. Работал в Минске барменом в одном из кафе, снимал квартиру, возможно у него долги были», - добавил Виталий Миронов.

После проведения судебно-психиатрической экспертизы, эксперты пришли к выводу, что офицер находится во вменяемом состоянии, отдаёт отчёт своим действиям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
21 февраля 2017
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
21 февраля 2017
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
21 февраля 2017
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ...
21 февраля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ... 2
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
21 февраля 2017
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
21 февраля 2017
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел 2
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
21 февраля 2017
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2017
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...