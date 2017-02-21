16 лет колонии строгого режима получил призывник из Острова за убийство пенсионерки

16:01, 21 февраля 2017, ПАИ

16 лет колонии строгого режима получил призывник из Острова за убийство пенсионерки. Об этом на пресс-конференции 21 февраля сообщил руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Убийство молодой человек совершил в увольнении. Он встретился с соседкой-пенсионеркой, которая пригласила его в гости на чай. У призывника возник умысел похитить у женщины деньги, чтобы отдать долг за купленный телефон. В шкафу он обнаружил 450 долларов, достал деньги и стал пересчитывать, в это время хозяйка вернулась и взяла в руки телефон, чтобы позвонить в полицию. Молодой человек напал на женщину, повалил на диван, достал из кармана складной нож и нанёс 81 проникающее ранение. Женщина скончалась.

После этого он взял найденные деньги, походил по квартире, нашёл ещё несколько тысяч рублей, а затем скрылся. По отпечаткам рук на одной из кружек на кухне полицейские обнаружили его и доставили в полицию. Нож убийца спрятал в одном из кабинетов в штабе воинской части, долг отдал похищенными деньгами.

«Доллары у пенсионерки могли быть, поскольку её сестра проживает в США», - пояснил Виталий Миронов и добавил, что за телефон призывник должен был 9-10 тысяч рублей.