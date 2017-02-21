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Условный срок получил псковский военнослужащий, случайно застреливший сослуживца

Условный срок получил псковский военнослужащий, который по неосторожности застрелил сослуживца. Об этом сообщил руководитель Военного следственного отдела Следственного комитете РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Виталий Миронов рассказал, что в одной из воинских частей в Крестах проходили учебные занятия, личному составу выдали оружие, включая боеприпасы. При организации приема пищи  была дана команда сдать оружие другому военнослужащему. По словам Виталия Миронова, учение шло вторые сутки, человек был немного перегружен, и когда ему начали сдавать автомат, не обратил внимания, что магазин пристегнут. Он снял с предохранителя, дослал патрон в построение, «сам того не понимая», направил автомат вниз и сделал выстрел. В результате пуля попала в военнослужащего, который скончался на месте.

«Редкий случай. Неопытность привела к неосторожным действиям и серьезным последствиям», - отметил Виталий Миронов. Военнослужащего признали виновным в неосторожном обращении с оружием, он получил два года условно. «Таких военнослужащих обязаны уволить», - добавил он.

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