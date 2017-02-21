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Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года

Завершено расследование крушения вертолёта Ми-8, которое произошло 8 февраля 2016 года на аэродроме в Острове.  «Дело прекращено  за отсутствием события преступления, реальной причиной падения стала техническая неисправность», - заявил руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции 21 февраля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, материалы расследования для принятия решения направлены в город, где находится завод-производитель.

Напомним, 8 февраля прошлого года в 19:20 при производстве учебно-тренировочных полетов на аэродроме в Острове вертолет Ми-8 под управлением старшего лейтенанта Алексея Николаева после выполнения первого разворота при наборе высоты потерял управление и потерпел крушение в 4-х километрах от взлетно-посадочной полосы в труднодоступной болотистой местности. В результате падения вертолета 4 члена экипажа погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье  351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). 

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