Техническая неисправность стала причиной крушения вертолёта в Острове 8 февраля 2016 года

16:07, 21 февраля 2017, ПАИ

Завершено расследование крушения вертолёта Ми-8, которое произошло 8 февраля 2016 года на аэродроме в Острове. «Дело прекращено за отсутствием события преступления, реальной причиной падения стала техническая неисправность», - заявил руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции 21 февраля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, материалы расследования для принятия решения направлены в город, где находится завод-производитель.

Напомним, 8 февраля прошлого года в 19:20 при производстве учебно-тренировочных полетов на аэродроме в Острове вертолет Ми-8 под управлением старшего лейтенанта Алексея Николаева после выполнения первого разворота при наборе высоты потерял управление и потерпел крушение в 4-х километрах от взлетно-посадочной полосы в труднодоступной болотистой местности. В результате падения вертолета 4 члена экипажа погибли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).