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Общество

В колонию отправили двух военных и гражданское лицо за кражу пусковой установки из псковской части

Псковский гарнизонный суд вынес приговор трем лицам, в том числе двум военнослужащим, за хищение оружия. Об этом рассказал руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции, сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Двое военнослужащих похитили пусковую установку к противотанковой управляемой ракете, которая входит в состав боевой машины. «Вынесли из части двумя этапами, разделили и упаковали в военные рюкзаки и в обеденный перерыв вынесли» - добавил Виталий Миронов. Организатор преступления – гражданское лицо - подъезжал на машине к забору части, для транспортировки похищенного. Позже сотрудники ФСБ обнаружили установку в его квартире и изъяли. 

В итоге, одного военнослужащего приговорили за хищение оружия к 6 годам лишения свободы, второго - к 5,5 годам. Организатору, гражданскому лицу, дали 8 лет в колонии.

«Они хотели продать эту установку на чёрном рынке за 500 тысяч рублей», - отметил руководитель военного следственного отдела.

Также он рассказал, что в Стругах Красных трое военнослужащих похитили автомобиль «Урал» стоимостью около 1 млн рублей. «Смогли его аккуратно отбуксировать и нашли покупателя в Середке», - пояснил Виталий Миронов.

Позже суд признал их виновными в совершении кражи в крупном размере, и назначил наказание в виде штрафа в размере до 150 тысяч рублей, с учётом того, что имущество было возвращено.

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