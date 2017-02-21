Псковские военнослужащие, задержанные в нетрезвом состоянии за рулём, скрывают свой статус

16:37, 21 февраля 2017, ПАИ

Псковские военнослужащие, задержанные в нетрезвом состоянии за рулём, скрывают свой статус, и получают в итоге как гражданские административное наказание по решению мирового суда. Об этом на пресс-конференции 21 февраля сообщил руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Командир имеет право такого военнослужащего уволить, в 90% случаев так и происходит, поэтому и скрывают», - пояснил Виталий Миронов.

За 2016 год, отметил он, рассмотрены два дела по повторно севшим за руль в нетрезвом виде, в этом году - уже четыре. «Идёт тенденция к увеличению», - отметил Виталий Миронов и добавил, что ГИБДД эффективно работает в этом направлении.