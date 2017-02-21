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Общество

В Псковской области фиксируется много неявок на службу военнослужащих по контракту

В Псковской области фиксируется много неявок на службу военнослужащих по контракту. Об этом сообщил руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, контрактники не хотят служить, аргументируя своё нежелание неподходящими условиями. Так, военнослужащие не хотят жить в казарме, снимают квартиру и жалуются на небольшое денежное довольствие.

«На военной службе так нельзя, это не трудовой договор, предусмотрена уголовная ответственность», - заметил Виталий Миронов.

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