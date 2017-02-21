Облизбирком рассмотрел инициативу главы Пскова об изменении в Избирательного кодекса региона

17:37, 21 февраля 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области рассмотрела инициативу главы Пскова Ивана Цецерского о внесении изменений в Избирательный кодекс региона. Большинством голосов участники заседания вынесли заключение, что представленный законопроект федеральному и областному законодательству не противоречит, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме.

Письмо на заключение проекта закона Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области» направил в областной избирком председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, что законопроект предлагает на выборах депутатов представительных органов городских округов при применении смешанной системы разбивать единый список кандидатов на общемуниципальную часть списка и территориальные группы, соответствующие одномандатным избирательным округам, сформированных для этих выборов.

Возможность предусмотреть законом субъекта требование о разделении выдвигаемого на муниципальных выборах единого списка кандидатов на общественную часть и региональные группы установлена пунктом 14 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».