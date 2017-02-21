Стюардессы «Аэрофлота» подали на компанию в суд за дискриминацию по возрасту и внешности

17:47, 21 февраля 2017, ПАИ

Стюардессы авиакомпании «Аэрофлот» подали в суд за дискриминационную политику по возрасту и внешнему виду, а также нарушение трудовых прав. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Одна из сотрудниц «Аэрофлота» Евгения Магурина рассказала, что с июля 2016 года компания разрешает работать на международных рейсах только «молодым и худым» стюардессам.

«Нас всех массово сфотографировали и измерили, некоторых даже взвешивали — делалось это под предлогом ребрендинга авиакомпании и заказа новой формы для сотрудников. Всех, кто был старше 40 и у кого одежда больше 48-го размера, перестали ставить на заграничные рейсы», — рассказала она.

По словам стюардессы, она и ее коллеги, не прошедшие отбор, остались только на утренних и ночных рейсах — их определили в группу «старые, толстые и страшные». Обновленные стандарты в компании назвали «новыми правилами игры».

Женщина также добавила, что к ним стали применять более строгие критерии на осмотре у врачей на летно-экспертной комиссии, а со складов пропала форма 50-52-го размеров.

Другие стюардессы «Аэрофлота» в разговоре с журналистами рассказали, что им посоветовали быть вежливее с клиентами, сидящими в бизнес-классе, и выслушивать их просьбы, «присев на корточки».

По данным «Радио Свободы», всего в московские суды были поданы как минимум два иска — от Евгении Магуриной и еще одной стюардессы, имя которой не известно. У обеих был снижен так называемый коэффициент успешности. Пострадавшие считают, что это произошло из-за несоответствия их размера одежды новым стандартам. Одна из стюардесс требует в своем исковом заявлении компенсации в размере 1 миллиона рублей.