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Общество

Командование псковских частей будет защищать избитых военнослужащими членов их семей

Командование псковских частей будет защищать избитых военнослужащими членов их семей, сообщил на пресс-конференции 21 февраля руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виталия Миронова, что побои, насилие в семье «уходят в дисциплинарную ответственность». «Теперь это юрисдикция командира воинской части. Как командование будет защищать членов семей военнослужащих – посмотрим», - добавил он.

Напомним, 7 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Согласно документу наказания за побои не будет только в первый раз, при повторном инциденте – серьёзные меры. Если нанесены травмы, виновного будут судить в рамках Уголовного кодекса.

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