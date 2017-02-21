Командование псковских частей будет защищать избитых военнослужащими членов их семей

16:56, 21 февраля 2017, ПАИ

Командование псковских частей будет защищать избитых военнослужащими членов их семей, сообщил на пресс-конференции 21 февраля руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Виталия Миронова, что побои, насилие в семье «уходят в дисциплинарную ответственность». «Теперь это юрисдикция командира воинской части. Как командование будет защищать членов семей военнослужащих – посмотрим», - добавил он.

Напомним, 7 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Согласно документу наказания за побои не будет только в первый раз, при повторном инциденте – серьёзные меры. Если нанесены травмы, виновного будут судить в рамках Уголовного кодекса.