Псковский военнослужащий получил три года колонии за вымогательство

17:50, 21 февраля 2017, ПАИ

Военнослужащий получил 3 года колонии общего режима за рэкет и вымогательство. Об этом рассказал руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции, сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Он просто ходил к сослуживцам и говорил «ты мне должен», по надуманным причинам. Ударит пару раз, некоторые отдавали», - добавил Виталий Миронов.

Кроме того, он упомянул о быстрых займах: «Сажают военнослужащих на проценты».