0
20:21
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
18:09
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
18:08
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
17:50
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ...
17:48
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
15:43
РЕВИЗИЯ: Усадьба князя Гагарина «Холомки»
15:34
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
Еще новости
Общество

Псковский военнослужащий получил три года колонии за вымогательство

Военнослужащий получил 3 года колонии общего режима за рэкет и вымогательство. Об этом рассказал руководитель Военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов на пресс-конференции, сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Он просто ходил к сослуживцам и говорил «ты мне должен», по надуманным причинам. Ударит пару раз, некоторые отдавали», - добавил Виталий Миронов.

Кроме того, он упомянул о быстрых займах: «Сажают военнослужащих на проценты».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
21 февраля 2017
В Пскове прошёл предпраздничный развод строевых подразделений полиции
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
21 февраля 2017
Утверждена схема праздничного пространства Масленицы в Пскове 26 февраля
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
21 февраля 2017
Ночью 22 февраля в Псковской области похолодает до -9 градусов
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ...
21 февраля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Где обещанный пересчёт платежей за ОДН, или Жалуйся, не жалуйся, все равно получишь ... 2
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
21 февраля 2017
С полудня 22 февраля в Пскове начнутся массовые проверки водителей
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел
21 февраля 2017
По заявлениям обманутых покупателей квартир у «Строй-СА» в Пскове возбуждено уже 20 уголовных дел 2
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
21 февраля 2017
Александр Кузнецов: Уровень газификации Псковской области составляет 51,5%
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2017
Траурный митинг в память о гибели в Чечне 25 псковских разведчиков (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...