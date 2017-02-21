Лучшего рыболова определили среди ветеранов уголовно-исполнительной системы Псковской области

17:57, 21 февраля 2017, ПАИ

Ветераны уголовно-исполнительной системы Псковской области приняли участие в соревнованиях по подледному лову рыбы. Организатором мероприятия выступил Совет ветеранов УФСИН России по Псковской области. В соревнованиях также приняли участие несколько действующих сотрудников УИС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Соревнования проходили на берегу Псковского озера у деревни Баглицы Псковского района. Старт спортивному мероприятию дал председатель Совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов, который поприветствовал участников и подчеркнул, что для ветеранов - это не просто возможность заняться спортом, «но и отличный повод пообщаться друг с другом, ведя активный образ жизни».

По правилам турнира, участники соревновались только в личном первенстве в трех номинациях: «Самый увесистый улов», «Самая большая пойманная рыбка» и «Самая маленькая пойманная рыбка». Время, отведенное для рыбалки, составило 2 часа.

По итогу проведенных соревнований первое место с уловом в 960 гр занял Николай Королёв. Второе место досталось Николаю Калинину, наловившему 600 гр. На третьем месте с результатом 500 гр оказались сразу несколько участников.

Приз за самую большую рыбу достался сотруднику серёдкинской исправительной колонии №4 Дмитрий Андрееву, самую маленькую рыбку выловил Александр Черняков. Все победители награждены ценными подарками.

Силами сотрудников ИК-4 была организована полевая кухня, где желающие смогли попробовать уху.