20 февраля на псковских дорогах пострадали 6 пешеходов

17:55, 21 февраля 2017, ПАИ

20 февраля в Псковской области сбили шестерых пешеходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в 6:40 у дома № 32 по улице Коммунальной 38-летняя автомобилистка на Lada Granta наехала на 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 6:50 у дома № 45 по улице Коммунальной водитель автобуса ПАЗ-32053 при повороте направо на перекрестке сбил 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешехода госпитализировали в Псковскую областную больницу.

В 8:00 у дома № 22 по улице Розы Люксембург 43-летний водитель ВАЗ-2115 не заметил 53-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемой «зебре». В результате она получила незначительные травмы.

В 19:15 у дома № 51 по улице Льва Толстого 49-летний мужчина на Toyota Avensis при повороте налево сбил 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на регулируемом перекрестке. Пострадавшая не получила значительных травм.

Кроме того, в 22:05 в Опочке у дома № 49 по улице Коммунальной 35-летний мужчина на Volkswagen Passat, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 24-летнего молодого человека, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Пешехода доставили в районную больницу.

В 20:00 в Великих Луках у дома № 18 по улице Холмской неустановленный водитель сбил 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход самостоятельно обратился в городскую больницу, а водитель скрылся с места ДТП.

В этот же день в 15:10 у дома №47 по улице Труда 33-летний водитель Ford Mondeo при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу ВАЗ-21093, в результате чего 27-летнюю пассажирку отечественного автомобиля пришлось доставить в роддом.

В 15:30 у дома № 96 по Рижскому проспекту 25-летний водитель Hyundai Accent не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Nissan X-Trail. В результате ДТП в травмпункт города Пскова обратилась 22-летняя пассажирка Hyundai, госпитализация не потребовалась.