Как легально сдавать квартиру в аренду

09:27, 22 февраля 2017, ПАИ

По закону, с дохода, полученного от сдачи квартиры в аренду, гражданин должен уплатить в бюджет налог, вид и размер которого зависит от того, в каком статусе выступает собственник: физического лица или индивидуального предпринимателя.

Как известно, ставка подоходного налога (НДФЛ) для частных лиц равна: 13% - для граждан, проживающих в России более 183 дней в году; 30% - для граждан, находящихся в России менее этого срока.

Гражданин, осуществляющий же сдачу недвижимости в аренду, действующий в статусе индивидуального предпринимателя, будет оплачивать 6 или 15% в зависимости от выбранной им системы налогообложения. Нередко, предприниматели, сдающие в аренду недвижимость, отдавали предпочтение патентной системе, которая на пике роста арендных ставок оказывалась для ИП наиболее выгодной. Ранее стоимость патента была фиксированной, но, почувствовав снижение интереса к патенту в связи со снижением арендных ставок, столичные власти оказались «впереди России всей» и ввели дифференцированную систему стоимости патента на сдачу в аренду жилых помещений - сейчас его цена зависит от месторасположения жилья и его метража.

Как известно, глядя на удачный опыт работы патентной системы среде ИП, с целью легализации арендного рынка, правительство рассматривает вариант введения дифференциованной патентной системы и для физических лиц.

В этом случае собственнику не придется заполнять большую и достаточно сложную декларацию по налогам на доходы физических лиц, да и патент можно будет оформить не только на год, но и на полгода, и на месяц, что, несомненно, тоже очень удобно для арендодателя.

А между тем, в Министерстве строительства придумали еще один способ вывода из тени этого сегмента рынка недвижимости. Нанимателям обещают частично компенсировать расходы на аренду квартиры или дома путем налогового вычета. Главное условие - между владельцем жилья и квартиросъемщиком должен быть заключен официальный договор найма. Считается, что при таком варианте арендатор будет заинтересован в официальном оформлении отношений с арендодателем, а государство, наконец, получит возможность начислять налоги на доходы арендодателей.

Конечно, подготовка документов для «чистой» аренды – дело хлопотное и требующее помощи специалистов. Тут собственнику может потребоваться помощь в подборе оптимальной формы налогообложения, составлении и регистрации договора аренды, заполнении декларации, и грамотном определении арендной ставки. Помощь специалиста по аренде может обойтись от 40% месячной арендной ставки плюс стоимость юридической консультации, но зато в будущем арендодателю не придется волноваться за свое имущество и бояться штрафов и санкций за нелегальную предпринимательскую деятельность, которые в некоторых случаях могут вылиться вплоть до лишения «горе-предпринимателя» свободы.

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